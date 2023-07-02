أحمد أبو العزم عن فوزه ببطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: 9 سنوات بحلم باللقب

قال أحمد أبو العزم، صاحب لقب بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، إنَّه مقيم بأوكرانيا منذ 14 عاما بسبب طبيعة عمله كمدرب شخصي ويشارك ببطولات أوكرانيا منذ قدومه إلى البلاد، لافتا إلى اهتمامه بالمشاركة في البطولات وكمال الأجسام منذ 20 عاما.

أبو العزم: حلمت بالحصول على بطولة أوكرانيا منذ 9 سنوات

وأضاف «أبو العزم» خلال مداخلة عبر تقنية «زووم» لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه كان يحلم بالحصول على بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام منذ 9 سنوات استغرقها في التدريبات والاستعداد لخوض البطولة، قائلاً: «بدأت أول مباراة لي في عام 2015 ومنذ أسابيع قليلة نجحت في الحصول على بطولة أوكرانيا بعد تعب ومعاناة رغم صعوبة وتوتر الأجواء بسبب أزمتها مع روسيا».

الحاصل على بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: أحب كييف مثل بلدي

وتابع الحاصل على بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام: «أحب أوكرانيا مثل بلدي الثاني وتلقيت دعما كبيرا من السفارة المصرية ووزارة الهجرة وأتوجه إليهما بالشكر.. نجحت في الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية ولعبت مباراة دولية بـ البطولة وحصلت على ميداليتين ذهبيتين أيضا».