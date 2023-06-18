أحمد أبو العزم بطل مصر بكمال الأجسام يحصد لقب ‏بطولة أوكرانيا: «حلم سنين»

قال الكابتن أحمد أبو العزم بطل مصر في كمال الأجسام، الذي استطاع تحقيق حلمه بحصد لقب ‏بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، إذ اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الرجال، أبو العزم الذي يعيش في دنيبرو منذ سنوات، إنه حلم منذ مجيئه إلى أوكرانيا ‏عام 2010 بالصعود على منصة التتويج في مسابقات كمال الأجسام، وكافح لسنوات طويلة حتي يصل ‏لهذه المكانة.

أعمل مدربا شخصيا في إحدى صالات اللياقة ‏البدنية بمدينة دنيبرو

وأوضح بطل مصر في كمال الأجسام، الحاصل على لقب ‏بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام أنه يعمل كمدرب شخصي في إحدى صالات اللياقة ‏البدنية بمدينة دنيبرو ويخوض 3 تمارين يومية على يد المدرب ‏‏الخاص به فضلًا عن التزامه بنظام غذائي صارم.

وأضاف الحاصل لقب ‏بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، في مداخلة هاتفيه مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة «TeN»، أنَّه علم بموعد البطولة بداية العام الجاري عقب ‏إعلان الاتحاد الأوكراني لكمال الأجسام إقامتها في يونيو ولم تكن الظروف مهيأة للمشاركة نظرًا لأوضاع ‏الأزمة الأوكرانية وتعرّض مدينة دنيبرو التي يعيش بها إلى هجمات القوات الروسية.

نتعامل مع ظروف الأزمة الأوكرانية بحرص شديد

وشرح الحاصل لقب ‏بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام، أنَّه اتخذ قراره بضرورة المشاركة ‏وإظهار إمكاناته الرياضية في البطولة، والتعامل مع ظروف الأزمة بحرص شديد، مؤكّدًا أنَّه يخطط للمشاركة خلال الفترة المقبلة في مزيد من بطولات كمال الأجسام خاصة الدولية ويتمنى التواجد في بطولة مستر أولمبيا.‏