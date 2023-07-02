إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزوامل - العبور بالشرقية فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل بمركز بلبيس وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل باستقبال 6 أشخاص مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزوامل مركز بلبيس.

الإسعاف تنقل المصابين

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بعدد من مرافقها الى موقع الحادث لنقل المصابين وجرى نقلهم الى مستشفى الزوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسبابها.

رفع آثار الحادث

قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

في سياق متصل أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس بالشرقية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.