إقبال كبير من الأهالي على مصيف بلطيم بكفر الشيخ (صور)

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من الأهالي للاستمتاع بهدوء البحر، إضافة لاستكمال بقية إجازة الأعياد سواء عيد الأضحى المبارك، أو الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، والتي ستنتهي غداً الاثنين، ونصبت الخيام على شاطئ البحر المتوسط.

توفير كافة الخدمات المتعددة للمصطافين

كما شهد المصيف، تواجد الآلاف من المعيدين والمصيفين، في اليوم الخامس من إجازة عيد الأضحى، في ظل توفير كافة الخدمات المتعددة، وتوفير السلع الغذائية المتعددة، ووسائل الترفيه، إضافة للطفطف كوسيلة مواصلات بين شواطئ المصيف الـ6، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إقبال شديد على شواطئ المصيف هروبًا من حرارة الجو المرتفعة

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها ممارسة كرة القدم، والطائرة، إضافة للرسم على الرمال، حيث يحرص زوار مدينة مصيف بلطيم، على صُنع أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك فى ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

توزيع فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه جري توزيع فرق الإنقاذ، وكذا المعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر، لضمان سلامتهم، مع ضرورة حُسن معاملتهم.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.