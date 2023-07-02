«الصحة»: تقديم مليون خدمة طبية في أول أسبوع لمبادرة «100 يوم صحة»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه منذ إطلاق مبادرة 100 يوم صحة يوم 25 يونيو، قدمت خدماتها من خلال مبادرات صحة المرأة، والكشف عن الأمراض المزمنة، وحديثي الولادة، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة المقبلين عن الزواج، والكشف عن الأورام وعنق الرحم والرئة والقولون.

القوافل الطبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكستر اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة وصلت إلى 550 ألفًا، مشيرًا إلى أن هذا إضافة إلى 62 قافلة طبية قدمت خدماتها لما يقرب من 16 ألف مواطن خلال 6 أيام وأكثر من 221 ألف مواطن تم تقديم الخدمات التوعوية والطبية لهم من خلال القوافل الطبية المنتشرة في 27 محافظة.

تقديم الخدمات الطبية بالمجان

وتابع، أن ما يقرب من مليون خدمة قدمت للمواطنين في 6 أيام فقط في المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء ووزير الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية بالمجان.