شاطئ الفيروز قبلة الأطفال في مرسى مطروح.. الجمال والأمان (صور)

يعد شاطئ الفيروز في مدينه مرسى مطروح من أجمل الشواطئ وأهداها من حيث الأمواج إذ يجذب جميع الأسر التي لديها أطفال صغار، في ظل تمتعه بألعاب بحر مخصصه لهم، موجود غطاسين وخدمات متنوعه على الشاطئ والذي يمتد بطول ما يقرب من 1000 متر في أجمل مواقع مميزة شرق مرسى مطروح.

أين يقع شاطئ الفيروز بمرسى مطروح؟

ويقع شاطئ الفيروز علي بعد 3 كم من وسط مدينة مرسى مطروح، حسب عبدالرحمن الصريحي سمسار شقق بمنطقة الفيروز، في تصريح لـ«الوطن»، وبالقرب من كوبري روميل، مع توافر مواصلات له سيارات السرفيس من شارع الإسكندرية بالقرب من محافظة مطروح.

شاطئ الفيروز أمواجه ضعيفة نظراً لموقعه الفريد وعدم وقوعه على البحر الكبير المفتوح في مرسي مطروح، مما يعطية أفضلية لنزول الأطفال وكبار السن في أمان، طبقاً لفتحي العبيدي من العاملين على الشاطئ، كما تنتشر به الألعاب المائية البدالات والبنانا وألعاب خاصة بالأطفال، تتناسب مع الأعمار المختلفة.

زحام على شاطئ الفيروز

ويقبل الكثير من المصطافين خلال استمتاعهم في مصيف مطروح بالإقامة في الفنادق والشقق الواقعة على شاطئ الفيروز لارتباطهم بالشاطئ لما يتمتع به من أمن وآمان واستقرار في الأمواج وقربة من جميع العمارات والفنادق والقرى السياحية والتي تحيطة من كل مكان، ويذهب الي الكثير من الاسر مع شروق الشمس ويستمر توافد الزائرين علي حتى هروب الشمس وهو ما أكده أشرف فؤاد مدير شركة سياحة بمرسى مطروح.