إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع أمام مدخل قرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كوم الطرفاية بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "رمضان سعيد إبراهيم، 26 سنة، إيمان حامد عبد العظيم، 14 سنة، محمد علي بدير، 35 سنة، إيمان محمود عبد الحليم، 23 سنة، فتحيه عبد العظيم فهمي، 49 سنة، ساره محمود عبد العظيم، 13 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.