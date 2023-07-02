مدير «القاهرة للدراسات»: الصادرات المصرية قد تتجاوز 57 مليار دولار هذا العام

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حجم الصادرات السلعية غير البترولية، شهدت ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، فيما يخص عدد من السلع المتنوعة جرى تصديرها في هذه الفترة.

الصادرات السلعية غير البترولية

وأضاف «السيد» خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنّ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بلغ 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مشيرًا إلى أنّ هذه النسبة تمثل زيادة تصل لـ 11%، في الصادرات غير النفطية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وذكر أنّ الصادرات غير النفطية هذا العام، قد تتجاوز 40 مليار دولار، بجانب صادرات البترول التي قد تصل لـ13 مليار دولار، مضيفًا أنّ حجم الصادرات المصرية قد يتجاوز 57 مليار دولار.

الفواكه والخضروات

وأضاف أنّ المنتج المحلي المصري خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات، يشهد حجم طلب متزايد، لافتًا إلى أنّ الحكومة تتبنى برامج لدعم الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية، كما توجد أسواق جديدة.