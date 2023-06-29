زيادة حجم الصادرات المصرية في الربع الأول من العام الحالي إلى 8.8 مليار دولار

شهد حجم الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2023، عنه في الربع الرابع من عام 2022، فيما يخص عدد من السلع المتنوعة تم تصديرها في هذه الفترة.

زيادة حجم الصادرات

ورصد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية، مشيرًا إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بلغ 8.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2022.

5 سلع ترتفع صادراتها

ووفقا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الأول من 2023، شهدت خمس سلع تحسنا في الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وتشمل هذه السلع التي ارتفعت: حديد صب (زهر)، حديد صلب (فولاذ)، وملح وكبريت وأتربة وأحجار، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل وفواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، ومنتجات كيماوية غير عضوية.