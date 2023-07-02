مصرع مسن صدمته سيارة في البحيرة

لقي مسن مصرعه، إثر تعرضه لحادث بعدما صدمته سيارة أمام مدينة النوبارية، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضرًا بالواقعة.

مصرع مسن في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد استقبال المستشفى، جثة مسن صدمته سيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة مسن يدعى السيد مصطفى محمد عطاالله، 68 سنة، مقيم في قرية أبو بكر الصديق بنطاق دائرة شرطة المركز، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.