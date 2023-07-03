تحرير 607 محاضر تموينية متنوعة في حملات بسوهاج

قال المهندس محمد حسين، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عن تحرير 607 محاضر تموينية متنوعة في حملات تموينية مكثفة خلال 3 أيام الماضية.

تحرير المحاضر خلال الثلاث أيام الماضية

وأوضح وكيل «مديرية تموين سوهاج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المحاضر تم تحريرها خلال الثلاث أيام الماضية، في المحلات والمخابز والمطاحن والأسواق في شتى التخصصات.

تنفيذ حملات تموينية يومية

وأشار «حسين» إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية لم تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب المواطنين، إذ يتم تنفيذ حملات تموينية يومية في شتى القرى والنجوع والمراكز.

الحملات تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية

وتابع وكيل «مديرية تموين سوهاج»، أن الحملات تهدف إلى ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، ومكافحة الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار.

زيادة الرقابة على المخابز والمحلات

وتشمل هذه الحملات عددًا من الإجراءات، مثل زيادة الرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن، وتنظيم حملات تفتيش ومراقبة للتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، كما تتضمن الحملات توزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق الشعبية والقرى النائية.

كما تمكنت مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من تحرير العديد من تحرير المحاضر المتنوعة والمختلفة في المحلات والأسواق والمجازر، كم تم ضبط أختام لحوم مزورة ولحوم فاسدة.

ويعمل فريق من العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج على تنفيذ هذه الحملات، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في المحافظة