مدير مستشفى جنين لـ«القاهرة الإخبارية»: 100 آلية إسرائيلية اقتحمت المخيم

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إنَّ المستشفى استقبل حتى الآن مصاباً واحداً، نتيجة اقتحام كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين من عدة محاور أصيب بشظايا ناتجة عن الانفجار الصاروخي في الرأس والرقبة، ووضعه حاليًا تحت الرعاية الطبية، وبحاجة لتحويل لجراحة أعصاب والآن جاري التعامل التنسيق لتحويله للمستشفيات الأخرى.

إعلان حالة الطوارئ في جنين

وأضاف «بكر»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه جرى الإعلان عن حالة الطوارئ في مخيم جنين، والوضع حاليا غير واضح خاصة أنه يُسمع بين حين وآخر انفجارات، لافتًا إلى أنَّ الوضع الميداني غير معروف، وهناك أخبار تتحدث عن وجود جثامين تحت الأنقاض، وهناك دوريات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآليات منتشرة بشكل كثيف، ونترقب وصول الإصابات في المستشفى.

نواجه هجومًا غير مسبوق من قبل الاحتلال

وتابع مدير مستشفى جنين، «إننا نواجه الآن هجوماً كبيراً غير مسبوق مقارنة بالفترة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حيث الأعداد الكبيرة من الآليات العسكرية التي تدخل للمدينة والجرافات من المحاور كلها، واستخدام الطائرات».

وأوضح «بكر» أنَّه يوجد حتى هذه اللحظة شهيد وإصابة خطيرة وصلت إلى مستشفى جنين، لكن من الواضح أن الهجوم سيكون كبير من حيث الحجم، من خلال الآليات العسكرية التي دخلت إلى المدينة، مستكملًا «في المستشفى طواقمنا الموجودة المناوبة على أهبة الاستعداد، لكن هذا الهجوم في هذا الوقت من الليل مع الأعداد الكبيرة من آليات قوات الاحتلال الموجودة في المدينة حاليا ستؤدي إلى إعاقة وصول باقي الكوادر الطبية للمستشفى».

وواصل مدير مستشفى جنين: «أنا في منزلي حاليا، والشارع الذي أشاهده دخلت منه أكثر من 25 آلية منها 5 جرافات عسكرية كبيرة».

فيما قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بالقدس، إنَّ أول شهيد جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين يدعى «سميح أبو الوفا»، وذلك بعد استهداف طائرات الجو الإسرائيلية لمخيم جنين وعدة منازل هناك.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يتزامن مع الاجتياح الجوي اجتياحا برياً، حيث قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن ما يزيد عن 100 آلية عسكرية تشارك هذا الاقتحام البري، وشوهدت هذه الآليات العسكرية تتجه لمخيم جنين.

انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت

وأشارت إلى أنَّه بدأت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الذين اقتحموا مخيم جنين، كما جرى انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت عن محافظة جنين بسبب الاقتحام، لافتة إلى أنَّ عشرات الشبان كانوا قد خرجوا للشوارع، وبدأوا في إشعال الإطارات تحسبا لأي مواجهات قد تدور نتيجة هذا الاستهداف والاقتحام، موضحة أنَّ جنود الاحتلال يرسلون رسائل نصية على الهواتف المحمولة للفلسطينيين قبل قليل تطالب فيها بالبقاء في منازلهم لإتمام هذه العملية العسكرية.