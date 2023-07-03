مراسلة «القاهرة الإخبارية»: شهيد ومصاب جراء قصف الاحتلال لمخيم جنين

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بسقوط شهيد ومصاب جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

اشتباكات مع قوات الاحتلال

وأضافت باندلاع اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بمخيم جنين.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت، منذ قليل، موقعا في مخيم جنين، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

اقتحام مخيم جنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووحدات المستعربين، مدينة ومخيم جنين، أبريل الماضي، ودارت مواجهات عنيفة في أزقة وشوارع المخيم، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال نقل على إثرها إلى مستشفى «ابن سينا»، بالمدينة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح عمارات ومنازل في مدينة ومخيم جنين، وأن دوي انفجارات كبيرة سُمع في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم، لافتا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالمخيم، واعتقال قوات الاحتلال لشابين فلسطينيين من المدينة المُقتحمة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين، اثنين من بلدة «قباطية»، جنوب جنين، وشابا من بلدة «بيرزيت»، إلى الشمال من «رام الله»، بوسط الضفة، وآخر من «طولكرم»، بشمال غرب الضفة.