عاجل.. مدرب اتحاد جدة يحسم موقف طارق حامد مع الفريق

كشفت صحيفة «اليوم» السعودية، عن طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نادي اتحاد جدة السعودي، باستمرار طارق حامد مع الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصفية الجارية.

نونو سانتو يطلب استمرار طارق حامد مع اتحاد جدة

وأكدت الصحيفة: «مدرب اتحاد جدة، لم يطلب رحيل طارق حامد، بعد التعاقد مع الفرنسي كانتي، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي».

وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، أن الاتحاد يفكر في الاستغناء عن خدمات طارق حامد، بعد التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي.

وساهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، بعد غياب 14 عامًا.