نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الاستاتيكا.. «ابعد عن التوتر»

عند الانتهاء من إحدى مواد الثانوية العامة وبمجرد الخروج من لجنة الامتحانات، يفكر الطالب في المادة التالية وكيفية الاستعداد لها، منهم من يفكر في تعويض عن المادة السابقة، ومنهم من يريد المحافظة على المستوى ذاته في تأدية الامتحانات، ومن المقرر امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضة، صباح غد الثلاثاء.

نصائح للتعامل مع امتحان الاستاتيكا

وقبل عقد الامتحان بساعات قليلة، قدم محمود أحمد، مدرس الرياضيات الثانوية العامة، عدة نصائح للطلاب لتخطي امتحان الاستاتيكا بسهولة، منها التركيز الجيد في الكلمات التي يحتويها السؤال، كما أنه لا يجب التوقف أمام السؤال الذي يستغرق عدة دقائق في التفكير أو البحث عن الإجابة.

وتابع «محمود» خلال حديثه مع «الوطن»، أن لابد من حل الأسئلة بالترتيب، وذلك لأنه من الممكن أن تكون مرتبة من الأسهل إلى الأصعب، كما أنه يجب التحلي بالهدوء والسكينة والبعد عن التوتر لحظة عدم تذكر الإجابة لسؤال ما.

طرق لتخطي الامتحان بسهولة

وأضاف أستاذ مادة الرياضيات، أن هناك عدة طرق لتخطي امتحان الاستاتيكا بسهولة، أبرزها التركيز على المسائل المتكررة في الامتحانات السابقة، لأنها تمثل أهمية لواضع الامتحان، وفي الغالب يمكن أن تأتي هذا العام، باختلاف صيغة السؤال.

استرجاع القوانين، تعد أحد أهم أنواع المراجعة ليلة الامتحان، كما أن يجب على الطالب أن يكتفي بالمراجعات قبل بدء اللجنة بساعتين تقريبا، وأن لا يتحدث مع أصدقائه في مختلف الأمور بعيد عن الامتحان، حتى لا يتشتت ذهنه ويفقد كم المعلومات المكتسبة خلال الفترة الماضية.