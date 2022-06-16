التعليم تحدد عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة قبل عقدها بـ4 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهاء جميع الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم الاثنين المقبل، الموافق 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، إذ تم تحديد عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، والتصدي لمواجهة الغش الإلكتروني، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، وجميع محظورات الامتحانات، مطالبة جموع الطلاب بالابتعاد عنها وعدم ارتكابها أثناء عقد الامتحانات، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية وعقوبته، وذلك في إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة، وهي:

1- يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

2- يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها، لأن ذلك يؤدي لمعاقبة الطالب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما أن الشروع في ذلك يؤدي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات، بعد اعتماد ورقة المفاهيم.

4- يحظر على الطالب اصطحاب التابلت خاصة أن الامتحانات تعقد ورقيا بنظام البابل شيت.

5- يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا بلجان امتحانات الثانوية العامة

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد في لجان مؤمنة تماما، وستكون اللجان معقمة بصورة مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.