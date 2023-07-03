بفضل 30 يونيو.. نمو اقتصادي ومشروعات قومية تقود الوطن للجمهورية الجديدة

عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «ثورة 30 يونيو.. نمو اقتصادي ومشروعات قومية تقود الوطن نحو الجمهورية الجديدة».

تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية

وجاء في التقرير: «حققت الدولة المصرية العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصل عليه الآن من فائض أولي للعام الخامس بنسبة 1.3% عوضا عن عجز أولي استمر أكثر من 20 عاما».

واستكمل التقرير: «وزادت مصر دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه، ونمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34 ملياراً ونصف مليون دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات مسجلا حوالي 8 مليارات و900 مليون دولار».

ارتفاع عائدات السياحة

وواصل: «وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10 مليارات و700 مليون دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و900 مليون دولار في السنة المالية 2020-2021».