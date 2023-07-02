فنادق الغردقة تنظم مهرجان المولد لتنشيط السياحة.. «مراجيح وتنورة وخيل»

تستمر فنادق الغردقة في احتفالات عيد الأضحى مع ارتفاع معدل حركة السياحة الداخلية ومشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، َالذين شاركوا المصريين أجواء فرحة العيد مما أضفى طعم أوروبي على أجواء العيد.

المولد على شواطئ الغردقة

وأشار علاء الدين الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أجواء عيد الأضحى مازالت مستمرة في فنادق الغردقة إذ نظمت الفنادق حفلات ومهرجان المولد.

يأتي ذلك تزامنا مع خامس أيام عيد الأضحى على شواطئ الغردقة بمشاركة نزلاء الفنادق من الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين شاركوا المصريين فرحة العيد وأجواء المولد الشعبي، بهدف تعريف السائح عادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

َوأشار «محمود» في تصريحات لـ الوطن أن المولد في الغردقة شمل فقرات متنوعة تمثل المولد بكل تفاصيله من مراجيح وألعاب أطفال ومواهب وفقرة الساحر والتنورة وألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة، وضرب الودع، وفقرات البخور وركوب الخيل والمزمار البلدي.

السياح يشاركون في المولد

وأضاف إيهاب السيد مدير عام فندق سياحي ومنظم المولد على شواطئ الغردقة، أن المولد لاقى قبولا وإعجاب السائحين الأجانب الذين شاركوا من جنسيات مختلفة حوالي 22 دولة أجنبية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق دائما تحرص على المشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة في إجازة العيد.