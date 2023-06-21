مقرر موازنة الحوار الوطني: انخفاض معدلات البطالة يقلل من مساحة الفقر

كشف طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام والموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات الجلسات في اللجان الفرعية للمحور الاقتصادي.

مناقشة الدين العام

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة أجلت مناقشة الدين العام إلى جلسة مقبلة، وأن الحوار الوطني يجب أن يركز على وضع حلول للمشكلات القائمة في ظل التيقن من وجودها.

انخفاض معدلات البطالة

وأضاف مقرر لجنة الدين العام والموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن انخفاض معدلات البطالة يقلل من مساحة الفقر، موضحا أن المناقشات تطرقت لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال حلول إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تخسر.