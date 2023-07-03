عاجل.. سيف زاهر يكشف كواليس تعنيف كولر لكهربا عقب لقاء فيوتشر

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس حديث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأحمر.

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»، المذاع على فضائية أون تايم سبورت، «كولر معجب للغاية بأداء بيرسي تاو ومنحه الكثير من الحرية خلال المباريات السابقة، وفي لقاء فيوتشر كان يريده أن يسجل أهداف».

وأضاف: «حديث كولر مع كهربا لم يكن وديا، إذ حرص على تعنيفه بسبب انخفاض مستواه الفني بشكل كبير خلال المباراتين الماضيتين».

وأوضح أن كولر حذر كهربا بفقدان مكانه أساسيا، إذا استمر بنفس الأداء الذي وصفه بالسيئ، وسوف يمنح مهاجما آخر فرصة المشاركة أساسيا بدلا منه.

موقف الأهلي بجدول الترتيب

ويتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 27 لقاء، فاز في 21 وتعادل 6، فيما لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن.