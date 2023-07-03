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عاجل.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة حول هدف فيوتشر الملغي أمام الأهلي

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
02:03 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
الأهلي وفيوتشر

الأهلي وفيوتشر

حسم الحكم الدولي المصري السابق، جهاد جريشة الجدل، حول مدى صحة هدف فيوتشر الملغي أمام الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

وقال جريشة، في تصريحات تليفزيونية: «قدم لاعب الأهلي وراء تغطية التسلل في هدف فيوتشر الملغي ورسم الخطوط كان خاطئًا، لأن النقطة التي تم وضعها على قدم محمد هاني لم تكن في موضعها الصحيح».

وأضاف: «هدف فيوتشر في مرمى الأهلي سليم مليون في المائة ولا يوجد به تسلل نهائي على الإطلاق».

جريشة: هدف الأهلي الملغي غير سليم

وتابع: «هدف الأهلي الملغي في مرمى فيوتشر، غير سليم، وقرار إلغاؤه كان سليما بكل تأكيد، ولكن رسم خطوط التسلل كان غير صحيحا أيضا».

وأكد «جريشة» على أن الأهلي وفيوتشر لا يستحقان الحصول على ركلة جزاء خلال المباراة.

 

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