نجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا للرحيل.. يصل لـ8 مليون دولار

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عرضا خليجيا بمقابل مادي ضخم لضمه من صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: «محمد الشناوي، تلقى عرضًا مغريًا بمقابل ضخم خلال الساعات القليلة الماضية، مقابل 4 ملايين دولار للنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بينما سيحصل اللاعب على 3 ملايين و500 ألف دولار، خلال فترة الإعارة، العرض من الممكن أن يصل إلى 8 ملايين دولار للنادي الأهلي، واللاعب، وهو كبير جدًا».

وأضاف: «الشناوي لم يعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية من أجل السماح له بالرحيل».

مارسيل كولر يحسم رحيل حارس الفريق

وتايع: «مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أكد للمسؤولين بالنادي الأحمر أن الشناوي، بالنسبة له اللاعب رقم واحد في الفريق ومعه محمد عبدالمنعم، فهو يرفض تمامًا رحيلهم أي منهم».

وأتم: «بعد حديثي مع المسؤولين في النادي الأهلي، أتوقع استمرار محمد الشناوي، مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأنهم قادرين على ترضية الحارس بمقابل مادي مميز من شأنه أن يعوضه عن عرض الاحتراف الخليجي».