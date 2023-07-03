بابا الفاتيكان يدين السماح بحرق المصحف: أمر مرفوض ومُدان ويشعرني بالاشمئزاز

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إنّ السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومُدان، معربا عن غضبه الشديد من تصرفات مثل حرق المصحف.

وأضاف البابا فرنسيس، في تصريحات صحفية نشرت اليوم: «أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، ولا يجب أبدا عدم استغلال حرية التعبير ذريعة لاحتقار الآخرين والسماح بهذا مرفوض ومدان»، وفقا لما نقلت شبكة «سكاي نيوز».