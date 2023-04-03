البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل الشعب الأوكراني

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم، إلى الصلاة من أجل الشعب الأوكراني الذي مزقته الأزمة، وذلك بعد يومين من خروجه من المستشفى، حيث كان يُعالَج من عدوى بالجهاز التنفسي.

صلاة لشعب أوكرانيا

وقال بابا الفاتيكان - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أوردتها قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم: «في هذه الأيام من الأسبوع المقدس، دعونا نكثر معا من الصلاة من أجل شعب أوكرانيا الذي مزقته الأزمة، ومن أجل كل الشعوب التي تشهد حروبا، وبمساعدة الرب، ندعو أن تُفتح جميع دروب السلام».

كان البابا فرنسيس (86 عاما) خرج أمس الأول، من المستشفى في روما عقب تلقيه العلاج من التهاب الشعب الهوائية.