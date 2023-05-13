مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة والرسوم

يرغب كثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج في التوجه إلى مصلحة الجوازات في منطقة العباسية، لاستخراج جواز السفر الذي يتعبر الوثيقة الرسمية التي تتيح السفر والتنقل بين دولة وأخرى، لذا تستعرض «الوطن» مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023.

مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023

تعمل مصلحة الجوازات في العباسية يومياً على مدار أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة الذي يعتبر العطلة الأسبوعية، إلى جانب العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة.

وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية 2023 من الساعة 9 صباحاً، وتستمر في فتح أبوابها لتقديم الخدمات للمواطنين حتى الساعة 5 مساء.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

وعلى من يرغب في استخراج جواز سفر لأول مرة تجهيز كل المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

رسوم استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة

وكانت الجريدة الرسمية أعلنت في شهر مارس الماضي عن رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة وهي مبلغ 505 جنيهات، وهو يشمل كل من الرسوم المقررة، إلى جانب قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.