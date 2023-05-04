خطوات استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات والهجرة

نشرت منصة وزارة الداخلية، خطوات بسيطة لاستخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات والهجرة، لسهولة الحصول على الخدمات، إذ إنّ شهادة التحركات مستند قانوني تصدره مصلحة الجوازات والهجرة لجميع الفئات العمرية بداية من عمر سنة.

ووفق منصة مصلحة الجوازات والهجرة، تنشر «الوطن» مستندات وخطوات بسيطة لاستخراج شهادة التحركات، كما يلي.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

- صوره ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية - التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية» وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على شهادة التحركات

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، والجنسية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والمدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية، وإجراءات طالب الخدمة.

- التقدم بالطلب لشباك.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو ايصال استلام الشهادة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما إذا كان مصريا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر أول مرة

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن 16 عاما، على أن تكون سارية، وأن يكون مثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي.

- مستند التجنيد للمواطنيين ابتداء من تاريخ 1941/3/18باستثناء الذين لم يبلغوا سن ال 19 عاما بعد.

- السجل التجارى لا يقل قيمة راس المال للفرد بعد خمسة الف جنية ولم يمضي على صلاحيتة 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6 شروط الحصول على الخدمة.

- مصري - مصرية إجراءات طالب الخدمة.

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال

- استلام جواز السفر