أوكرانيا تحث واشنطن على تقديم دعم مالي أسوة بالاتحاد الأوروبي

حثت أوكرانيا الدول الداعمة لها على التعهد بتقديم مساعدات مالية لسنوات عديدة، وقالت إن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 54.6 مليار دولار، على مدى 4 أعوام يعد إشارة جيدة للولايات المتحدة وقوى أخرى كي تحذو حذوه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سيرهي مارشينكو، وزير المالية الأوكراني، لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».