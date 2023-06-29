الدنمارك تطالب الاتحاد الأوروبي باتباع المعايير عند مناقشة ضم أوكرانيا

أكدت السلطات الدنماركية، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي عليه تخفيض معاييره لضم أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، مشددة على عدم وجود أي استثناءات في هذا الشأن.

في المقابل، أعلنت شبكة «سي إن إن »، الإخبارية الأمريكية، إلى إصابة مقاتلين أجانب بجروح بينهم البريطاني، مو هورنيك نتيجة قصف الجيش الروسي لأهداف في كراماتورسك بمقاطعة دونيتسك في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن بولندا تنوي شراء أنظمة «باتريوت»، للدفاع الجوي الصاروخي بصفقة تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار، مضيفة أن الصفقة تشمل نحو 48 منصة إطلاق ورادارات ومكونات أخرى و644 صاروخ «باك-3 أم أس أي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

مولدوفا تعلن تضرر العلاقات مع روسيا بشكل ملحوظ

من جانبها، اتهمت وزارة خارجية مولدوفا، «موسكو» بالسعي لزعزعة الاستقرار في الجمهورية الواقعة شرق أوروبا، مشيرة في بيان، إلى تضرر العلاقات مع روسيا بشكل ملحوظ عند بدء الأزمة الأوكرانية.

وأشار مستشار ألمانيا، أولاف شولتس في حديث لقناة «إرستيه»، الألمانية، إلى أن «برلين» يجب أن تكون مستعدة لتوريدات طويلة الأمد من الأسلحة لأوكرانيا.

وفي فرنسا، دعا رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، تركيا والمجر للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل قمته المرتقبة بـ«فيلنيوس»، عاصمة ليتوانيا في 11 و12 يوليو المقبل، وقال إن الوقت حان أكثر من أي زمن مضى لاتخاذ القرارات التي تسمح بالوحدة والأمن في القارة الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، أنه لا يرى حدوث أي تغييرات فيما يتعلق بأمن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد نقل مقاتلين من «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة إلى بيلاروسيا، مشيرا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكي في «برلين»، إلى أن بلاده تقوم بمراقبة هذا الوضع بقلق كبير.

استقبال بوتين في داجستان الروسية بحفاوة

وفي سياق متصل، استقبل سكان ديربند بداجستان، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحماس وحفاوة شديدين، وفقا لما أظهره فيديو نشرته وسائل إعلام روسية.

من جانبه، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع سفراء بعض دول مجموعة الـ20 «الأرجنتين-البرازيل-الهند-إندونيسيا-الصين-المكسيك- السعودية-تركيا-جنوب أفريقيا» محاولات الغرب للضغط على الدول النامية في الأزمة الأوكرانية.

وفي بريطانيا، سيترك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البرية باتريك ساندرز، منصبه في العام المقبل 2023، بسبب موقفه المتشدد من مسألة تقليص تعداد الجيش، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية نقلا عن مصادر.