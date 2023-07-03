موعد مباراة الزمالك و«المقاولون العرب» في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك غدا، لمواجهة المقاولون العرب في الدور الـ8 من بطولة كأس مصر، حيث يسعى كل فريق لإزاحة الآخر والصعود الدور قبل النهائي من البطولة.

موعد مبارتة الزمالك والمقاولون في كأس مصر والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، تستعرض الوطن موعد مباراة الزمالك والمقاولون في كأس مصر والقنوات الناقلة، وفق ما تم إعلانه من جانب اتحاد الكرة المصري المنظم للبطولة.

وتنطلق صافرة البداية لمبارتة الزمالك والمقاولون في كأس مصر غدا في تمام الساعة 8:30 مساء على أرض ستاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام المباراة خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع أحداث المبارة وجميع الكواليس في غرف الملابس، من خلال استوديو تحليلي يقدمه نخبة من كبار الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، بمشاركة نخبة من كبار النقاد الرياضيين في مصر.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات

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- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

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تردد قناة أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6