«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن ذكرى 3 يوليو

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وأعمال التخريب والتهديد التي نفذها التنظيم الإرهابي، بعنوان «الإخوان: يا نحكمكم .. يا نقتلكم».

نقل فلسفة 30 يونيو للأجيال الحالية

وقال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، إنّ جريدة الوطن نفذت ملفا مهما لحدث تاريخي، استحضر ذكرى بيان فاصل للشعب المصري في العصر الحديث، فضلا عن استحضار ما قبل بيان 30 يونيو، متابعا: «في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، نحن أمام جيل جديد لم يكن يعي أو يدرك ما يحدث في الشارع حينها، كونهم كانوا في سن الطفولة، ومن هنا تكمن الأهمية في نقل فلسفة 30 يونيو وما حدث بها والأحداث من قبلها وبعدها علاوة على حالة إجماع الشعب المصري على مطلب واحد حتى بيان 3 يوليو ووصولا للحظة إنهاء حكم التنظيم الإرهابي إلى الأجيال الحالية».

حالة القلق والخوف والخطر قبل 30 يونيو

وأضاف «إمبابي»، أنّ حالة القلق والخوف والخطر كانت حاضرة في مصر قبل 30 يونيو، بينما بعد بيان 3 يوليو بدأ الوضع يختلف ويتبدل إلى انتشار حالة من الأريحية والأمل، مشيدا بمجهودات جريدة الوطن في توثيق حالة الخوف والقلق قبل 30 يونيو من خلال الصور فضلا عن الأرشيف الخاص بالجريدة في توثيق الأحداث قبل 30 يونيو وبعدها.