خالد محجوب لـ«الشاهد»: الإخوان أرادوا إيقاف نظر قضية «اقتحام السجون» لحين انتهاء 30 يونيو

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان كانت تريد إيقاف النظر في قضية «اقتحام السجون» إلى حين الانتهاء من 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه قدم مذكرة تنفي كل ما جاء في طلب رده من القضية.

كشف كذب الإخوان

وأضاف محجوب خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «قرأت طلب الرد ورديت بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، وادعوا على والد زوجتي أنه كان ضمن حملات أحمد شفيق وقدمنا بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، وأخذنا الشيك الذين يتحدثون عنه وكشفنا كذبهم».

وتابع: «تم تقديم المذكرة المحكمة كانت مدروسة بكل ما هو تنظيمي، كنت داخل القاعة وسط محاميي الإخوان وطلعت قدمت المذكرة ومشيت من باب جانبي».

منع دخول الإعلاميين

واستكمل: «الناس فكرت إني أدخلت المحكمة ولم أخرج وأنه تم عزلي، ووقتها حصلت مظاهرة كبيرة في المحكمة بسبب منع عدد من الإعلاميين من دخول المحكمة»، مردفا: «تم رفض طلب الرد بناء على المذكرة التي قدمتها ورجعنا إلى نظر القضية مجددا».