موجة اعتداءات إسرائيلية جديدة على المدن الفلسطينية.. وقصف مخيم جنين بالصواريخ

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملتها القمعية ضد الفلسطينيين في العديد من الأراضي المحتلة، وأسفرت موجة جديدة من العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات في مخيم جنين.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن سلطات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في جنوب مدينة أريحا، وفتشت عددًا من المنازل واعتقلت بعض أصحابها، كما اعتقلت 15 شخصًا، خلال اقتحامها لمخيم جنين.

فصائل المقاومة تمكنوا من إلحاق الضرر بالسيارات الإسرائيلية

وأشارت إلى أن بعض فصائل المقاومة تمكنوا من إلحاق الضرر بالسيارات الإسرائيلية، ومنعوا المركبات الإسرائيلية من دخول مخيم جنين، مما أدى إلى إفشال خططها الموكلة لها من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الممارسات صاحبها ردود فعل فلسطينية مختلفة خلال الساعات الأخيرة، إذ شهدت بعض المناطق في رام الله وجنين عددًا من المسيرات المنددة بممارسات الاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين و27 مصابًا بينهم 7 بجروح خطيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فيما أكد مدير مستشفى جنين وسام بكر، وجود مصابين تحت الأنقاض حالت قوات الاحتلال الإسرائيلية دون الوصول إليهم حتى الآن.