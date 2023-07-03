برلماني: 30 يونيو عيد للمصريين.. والجماعة الإرهابية كانت تعمل بحالة انتقامية

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 30 يونيو عيد لكل المصريين الذين احتفلوا بهذا اليوم لأننا انتصرنا على الإرهاب، مشيرا إلى أن طوال فترة عمل جماعة الإخوان الإرهابية على مدار 80 سنة وسط الكيانات السياسية كانت تعمل بحالة انتقامية وإرهابية بدأت بقتل مستشار أحمد الخازندار ومن ثم تكفير كل من كان خارج الجماعة.

الإخوان كانوا يعلون مصلحة الجماعة عن مصر

وأضاف «عصام»، خلال لبرنامج «8 الصبح»، تقديم هبة ماهر، عبر فضائية «DMC»: كان عدد المثقفين يسألون قيادات الإخوان عن «هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين؟»، وكان بدون تفكير كانت الإجابة «نحن جماعة المسلمين»، وهذا يعني أنه لا أحد غيرهم مسلم»، مشيرا إلى أن أحد القيادات الإخوانية كان في لقاء على إحدى البرامج الإخبارية عام 2012، ورد على سؤال: «علم مصر أم عمل الإخوان؟» قائلا: «الإثنين واحد».

اعتقاد الإخوان بتوليهم الحكم مدى الحياة

وتابع: «الإعلامي في هذا اللقاء كرر السؤال 4 مرات ولكن القيادي لم يرد، لذلك سأله الإعلامي: «ربنا ولا جماعة الإخوان؟» فجاء رد القيادي عليه: «جماعة الإخوان بتعبد ربنا وبتطبق شرع ربنا ولم يرد بشكل صريح وقاطع عن هذا السؤال أيضا»»، مشيرا إلى أن الإخوان كان يعتقدوا أنهم قادرين على الجلوس في مصر إلا ما لا نهاية عن طريق استغلال الدين، ولكن الشعب المصري وحضارتنا العظيمة ضد المغالاة في أي شيء.