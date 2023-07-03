متى يحصل الابن على معاش الأب المتوفى بعد سن الـ21 عاما؟.. حالات مستثناة

حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات حصول الأهل على معاش المؤمن عليه بعد وفاته وفقًا لشروط محددة أقرّها القانون للحفاظ على المعاش، وحدد المستحقين لمعاش المؤمن عليه المتوفي ومنهم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والاخوة والأخوات، ولكن الذين تتوافر فيهم الشروط منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

حالات حصول الابن على معاش والده

ويستطيع الابن الحصول على معاش والده المتوفي طالما لم يبلغ سن الواحدة والعشرين، ولكن استثني القانون بعض الحالات التي يستطيع أن يحصل الابن على معاش والده المتوفي بالرغم من تخطى الـ21 عامًا.

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات في المادة 100 من القانون أنَّ الابن يستطيع الحصول على معاش والده المتوفي طالما لم يبلغ 21 عامًا، ولكنه استثنى من ذلك بعض الحالات، ومنها أن يكون الابن عاجزًا عن الكسب، أو يكون طالبًا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، ويكون ذلك بشرط عدم تجاوز الابن سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

المؤهل في شروط الاستحقاق

كما أضاف القانون في الحالات التي يستطيع الابن الحصول على معاش والده المتوفي بعد تخطيه سن الـ21 عامًا، أن يكون من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.