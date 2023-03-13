10 خدمات يقدمها موقع التأمينات والمعاشات.. منها الاستعلام عن الأجر

خدمات إلكترونية عدة، توفرها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، لجميع المستفيدين من المعاشات، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، الحصول على مصالحهم إلكترونيا، دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتعد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الهيئة، وهي الخدمات ذات الصلة بالمعاشات والأجور والرقم التأميني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 خدمات يقدمها موقع التأمينات والمعاشات، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

10 خدمات يقدمها موقع التأمينات والمعاشات.. الأجور والرقم التأميني

1- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

2- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

3- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

5- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

6- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

7- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمومن عليه.

8- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

9- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

10- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

جدير بالذكر أنَّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من إبريل المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنَّه يمكن صرف معاشات شهر أبريل من أي ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك أو مكاتب البريد، أو أي منفذ من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.