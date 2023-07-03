«التحرير الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي على «جنين» يجر المنطقة لدوامة عنف

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن العدوان الإسرائيلي المستمر حتى اللحظة على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، سيجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين؛ لبحث تطور الأوضاع في جنين، والجهد المشترك على الصعيدين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

5 شهداء و27 مصابا جراء عدوان الاحتلال على جنين

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على جنين ومخيمها، منذ منتصف الليلة الماضية، وقد أسفر العدوان الذي بدأ بقصف جوي لعدة مواقع، عن استشهاد 5 فلسطينين، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بجروح خطيرة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتمنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين بعد أن جرفت شوارع المخيم، وتدقق قوات الاحتلال في هويات الخارجين من «نابلس» الواقعة إلى جنوب الضفة الغربية، فيما يبدو لمنع انتقال المقاومين الفلسطينيين من شمال الضفة إلى وسطها أو مناطق أخرى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.