عودة 500 من ضيوف الرحمن في أول أفواج حجاج الجمعيات اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة بداية من اليوم؛ حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 من مطار جدة إلى القاهرة، من إجمالي 5250 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية، الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة وأتموا مناسك الحج لهذا العام.

خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي، مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لها، بفيس بوك، تضمّن آراء عدد من حجاج الجمعيات الأهلية، في مستوى الخدمات ومخيمات عرفات، بعد الوقوف على جبل عرفات وإتمام مناسك الحج كاملة.

متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي، فتحت خطا ساخنا مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي جرى التعاقد معها، ومتابعتهم أول بأول، كما نسقت مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، إذ جرى إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.