آخر فرصة للتقديم لوظائف النقل البري للبضائع اليوم.. اعرف التفاصيل

ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، أنّ اليوم هو آخر موعد للتقديم لوظائف النقل البري للبضائع والنقل الدولي، التي تم الإعلان عنها يوم 4 يونيو الماضي.

تفاصيل الوظائف المطروحة من وزارة النقل

ومن المقرر أن يكون اليوم آخر فرصة للتقديم قبل غلق الباب أمام الراغبين في شغل وظائف قطاع النقل البري للبضائع والنقل الدولي، وهي كما يلي.

أولا: وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف الإدارة العامة لخدمات النقل البري للبضائع والنقل الدولي بالإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على إصدار تراخيص خدمات النقل البري للبضائع والشاحنات الأجنبية طبقاً للتراخيص والتعليمات التي يصدرها الجهاز والاتفاقيات الأجنبية.

المهارات المطلوبة في المتقدمين للوظائف

المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بإحدي اللغات الأجنبية، والقدرة علي استخدام الحاسب الآلي، واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المؤهل: مؤهل هندسي عالٍ مناسب.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

أصل + 6 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية - شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية - صورة البطاقة الشخصية - صور تقارير الكفــاية لأخر 3 سنوات - 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 - بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها - شهادة ميلاد كمبيوتر - صحيفة الحالة الجنائية».

طريقة التقديم للوظيفة

لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز (أعلى محطة مترو منشية الصدر).

ثانيا: وظيفة رئيس الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية لخدمات النقل البري للبضائع التابعة للرئيس التنفيذي للجهاز وتختص هذه الوظيفة بمتابعة أعمال المواني والنقل الدولي والإشراف على تأدية خدمات النقل البري للبضائع ومنح تراخيص خدمات النقل البري للبضائع ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقل الذكي للبضائع.