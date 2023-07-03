مسلم: تنظيم الإخوان شوكة في ظهر أي وطن

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ تنظيم الإخوان كان لديه كوادر رغم عدده القليل، متابعا أنّ محمد مرسي حصل على 5 ملايين صوت وهو أقصى قوة لجماعة الإخوان والمتعاطفين معهم.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» مع الإعلامية بسنت الحسيني والإعلامي محمد الشاذلي، أنّ تنظيم الإخوان نجح في التلاعب بالتيار المدني، واستخدمه في السياسة، وبعدها كتب مقالا عنونه بـ«الجماعة الخائنة والنخبة الخائبة»، لافتا إلى أنّ هذه النخبة صدرت أنّ الجماعة الإرهابية فصيل سياسي جيد، ويجب إعطائهم الفرصة، ولم يقرأوا جرائمهم في الخمسينيات والستينيات بمصر، إضافة إلى جرائمهم بالدول الأخرى.

مسلم: تنظيم الإخوان شوكة في ظهر الوطن

وتابع مسلم، أنّه لا يوجد وطن أو دولة ظهر بها الإخوان ولم يتسببوا في مشكلات، مثل نموذج تونس وسوريا وليبيا، حيث كان التنظيم دائما شوكة في ظهر الوطن، موضحا أنّ المصريين استوعبوا الدرس، وقرر الشعب بإرادة حرة الخروج في موجة كبيرة من التعبير عن الرفض، وهو ما حدث في 30 يونيو 2013، الذي أكبر نزول للمصريين في تاريخ مصر.

مسلم: الإخوان نظموا حملات تشويه كبيرة ضد جريدة الوطن

وأوضح رئيس مجلس إدارة الوطن، أنّ جريدة الوطن صدرت عام 29 أبريل 2012، وكان هناك زخم سياسي كبير، والتنظيم الإرهابي كانت على دراية بهيئة تحرير الوطن وكتّابها، وكانوا يأخذون موقفا من الجريدة من قبل صدورها، وهو الموقف الذي تطور مع أول يوم لحكم الإخوان في مصر، حيث بدأوا تنفيذ حملات لتشويه الجريدة، وأحرقوا مقر الجريدة مرتين، ووضعوا كتّابها على قوائم الاغتيال، فضلا عن حملات التشويه التي نفذتها اللجان الإلكترونية التابعة له.

مسلم: تنظيم الإخوان مارس أبشع أنواع السياسة والابتزاز

وأكد مسلم، أنّه كان واحدا من الكتّاب الذين استهدفتهم الجماعة الإرهابية: «بيني وبينهم تاريخ، وكنت من قبل ثورة يناير بكتب عنهم أنهم فصيل ظلامي مش سياسي، لأني كنت محرر برلمان وشوفتهم بيديروا الدنيا ازاي، وكان عندهم صفقات مع رجال الأعمال والنظام طوال الوقت، وكان عندهم حسابتهم الخاصة».

ولفت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، إلى أنّ المصريين انتخبوا تنظيم الإخوان اعتقادا منهم أنّهم صالحين ويذهبون إلى المساجد، لكنهم كانوا في الحقيقة يمارسون أبشع أنواع السياسة والابتزاز والصفقات وغيرها، وهو فصيل منغلق على نفسه.