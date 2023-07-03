عضو بـ«الحوار الوطني»: الإخوان ليس لهم علاقة بالدين.. ويعملون لمصلحتهم فقط

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الشعب المصري لم يواجه جماعة الإخوان خلال ثورة 30 يونيو التي تمثل إنجازا عظيما، بل طاعون ظل نحو 90 عاما يصور للناس أنه ممثل الدين والإسلام أمام الصناديق الإرهابية، مشيرا إلى أن الجميع اكتشف وتأكد من مسألة «الإخوان ليس لهم علاقة بالدين أو الدنيا، ولكنهم جماعة تعمل لمصلحتها فقط».

تصريحات قيادات الإخوان كانت غير مطمئنة

وأضاف «القاضي»، خلال لبرنامج «8 الصبح»، تقديم هبة ماهر، عبر فضائية «DMC»، أن تصريحات قيادات الإخوان خلال فترة حكمهم عام 2012 و2014 كانت غير مطمئنة، إذ أن إحداهم قال: «الإخوان هيحكموا مصر 500 سنة»، بينما أشار آخر إلى أن الإخواني يتزوج من إخوانية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية كانت ترى كونهم متميزين عن باقي الناس وهذا أمر كان في غاية الخطورة.

خطورة الإخوان كانت على المسلمين

وأوضح المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن خطورة الإخوان كانت على المسلمين نفسهم وليس فكرة الليبراليين أو العلمانيين فقط، لافتًا إلى أن الإخوان كانوا يرون أي تصور خارج الجماعة أمر ينتقص منهم، لذلك كانوا يستهدفون المواطنين خارج جماعة الإخوان قبل الدخول لفكرة الليبراليين أو العلمانيين بأفكارهم السياسية.