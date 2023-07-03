خالد محجوب لـ«الشاهد» أحد كوادر الإخوان طلب من «مرسي» التخلص مني

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن أحد الكوادر قال للرئيس الإخواني محمد مرسي، إنه يجب أن يتخلص منه خلال أسبوع.

لن تجلس على المنصة مجددا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي لدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أحد الأشخاص التابعين لهم قال له: «لن تحكم ولن تجلس على المنصة مجددا ولن تفصل في هذه الدعوى»، وأضاف هذا الرجل «أنت خارج إجازة في أول يوليو ولن تعود بعده للمنصة»، مؤكدًا أن إجازته بالفعل كانت في بداية يوليو، وكان ذلك بعد طلب الرد.

وأشار إلى أن البعض يصور المحكمة وهي منفعلة وتتحدث بصوت عالٍ، مؤكدًا أن هذا ليس انفعالاً بقدر ما هو غيرة على تطبيق القانون وحفاظًا على محراب العدالة.

وأوضح أن محكمة استئناف الإسماعيلية إذا كانت قضت برده وعدم صلاحيته للنظر في قضية «اقتحام السجون» كان سيلتزم بالحكم، متابعًا: «أنا في محراب العدالة وأول الملتزمين بأحكام القضاء».

وواصل: «إذا كان قد صدر حكمًا لصالح الطرف الآخر بأنني لا أصلح للنظر في هذه الدعوى كنت سألتزم تمامًا».

الاستعانة بأصحاب الأنشطة الإجرامية

وتابع: «المحامي اللي عمل الرد ليس له صفة بحكم القضاء، وبالتالي رفضت حضوره»، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يستعينوا بأصحاب الأنشطة الإجرامية من تجار سلاح ومخدرات في سيناء علشان يرهبوا المحكمة والقضاة.