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ضبط 3 من كبار تجار الكيف بـ«كوكتيل مخدرات» في دمياط

كتب:

محمد بركات
11:23 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور وكفر سعد.

وأسفرت الجهودها عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (7.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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