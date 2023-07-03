ضبط 3 من كبار تجار الكيف بـ«كوكتيل مخدرات» في دمياط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور وكفر سعد.

وأسفرت الجهودها عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (7.500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.