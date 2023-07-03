اليوم.. «الأوقاف» توزع لحوم صكوك الأضاحي في القاهرة والجيزة

تبدأ وزارة الأوقاف، توزيع لحوم أضاحي الأوقاف، اليوم الاثنين، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسيتفقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ظهر اليوم، الساعة 12 ظهرًا مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة .

وسيشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي، والتي ستنطلق اليوم الاثنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه وفاءً بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي، وفي إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، تستمر عملية ذبح وتجهيز لحوم أضاحي الأوقاف ، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة بدءًا من اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أنَّه لأول مرة تبلغ حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف نحو 250 مليون جنيه وما زال الجمع مستمرًا حتى عصر ثالث أيام التشريق ، وسيظل مشروع صكوك الإطعام ممتدًا على مدار العام في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.