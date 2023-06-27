أسعار صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف.. تبدأ من 5 آلاف جنيه

ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك، ومازالت الفرصة متاحة أمام من لم يستطع شراء الأضحية من المواشي، أن يقدم على بدائلها المشروعة والتي تجزئ عنها وهي الصكوك الموجودة لدي الهيئات والمؤسسات المخصصة لذلك ممن لديهم قدرة الوصول للمستحقين.

أسعار صكوك الأضاحي

وفيما يتلع بقيمة وسعر صكوك الأضاحي، تبدأ قيمة صك الأضاحي المستوردة 5 آلاف جنيه، بينما البلدية 8 آلاف جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنَّ الصكوك تجزئ في الهدي واجبًا كان أم تطوعًا ويجزئ في الأضحية وغيرها، وله فوائد جمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يعد لونا من ألوان التكافل.

كيفية دفع قيمة صكوك الأوقاف

ويمكن دفع قيمة صك الأضحية من وزارة الأوقاف، عن طريق أرقام الهواتف المخصصة لذلك أو مندوب الوزارة، أو البنك المركزي وبنك مصر و‏البنك الأهلي و‏البنك الزراعي المصري و‏البريد المصري، ‏أو من خلال خدمة فوري دهب، أو دفعه إلكترونيًّا من خلال المحفظة الإلكترونية، أو من خلال مديريات الأوقاف وإداراتها الفرعية والمساجد الكبرى.

ذبح أضاحي صكوك الأوقاف عقب صلاة العيد

ويبدأ ذبح أضاحي صكوك الأوقاف، عقب صلاة عيد الأضحى 2023 مباشرة، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تحت إشراف شرعي من أئمة ومفتشي الأوقاف، وبيطري من الطب البيطري بالمجازر المخصصة للذبح.

ويجرى تشفية اللحوم وتوزيعها على المستحقين، من خلال قواعد البيانات المدققة بوزارة التضامن الاجتماعي، مع الحرص على وصول هذه اللحوم إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بعزة وكرامة دون تعريض أي منهم لتصوير أو حرج أو خلافه.