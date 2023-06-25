مدير «أوقاف السلام»: المشاركة في توزيع صكوك الأضاحي تعاون على البر

قال الشيخ حسين راضي مدير إدارة أوقاف السلام، بمحافظة القاهرة، إن التعاون على نشر صكوك الأضاحي والإطعام، التي تبنتها مؤخراً وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة، هو باب من أبواب الخير، وتعاون على البر والتقوى.

وأشار «راضي» إلى أن المشروع بالكامل يهدف لإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

راضي: نهدف لإسعاد المصريين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا

وتابع خلال ندوة أقيمت اليوم بمسجد الرحمة بمدينة السلام: جميع أئمة وزارة الأوقاف، يعملون لإنجاز أكبر قدر ممكن من توزيع الصكوك، بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والأفراد، وليس لنها أية أهداف سوى إسعاد المصريين.

وأوضح: منذ الإعلان عن المبادرة، ونحن نسابق الزمن، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المقتدربين، حتى يعم الخير، ويصل إلى كل محتاج في مصر، مشيرا إلى أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان من أجود الناس، كما كان نبي الله إسماعيل، وكن بعدهما ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كفه فارغ إلا من تصدق على فقير أو مسكين، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستدين لينفق على فقراء المسلمين، وروى أنه صلى الله عليه وسلم، شدد على ضرورة السعي على الأرملة والمسكين، وحبب إلى دعم مساندة المحتاج، بغض النظر عن دينه أو ملته، أو لونه أو عرقه، فكان أجود الناس.

حسين راضي: توزيع صكوك الأضاحي والإطعام يوافق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم

وأوضح الشيخ حسين مدير إدارة الأوقاف بالسلام بمحافظة القاهرة: نسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، القائل تبسمك في وجه أخيك صدقة، وندعو الناس إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو جموع الشعب المصري والعالم الإسلامي، أن يشارك في هذه المبادرة، والمبادرات المشابهة، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وباب من أبواب التكافل الإنساني، موجها الشكر للرئيس السيسي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتبني مثل هذه المبادرات الإنسانية، التي تهدف في المقام الأول لإسعاد الناس.