ضبط 1441 ألف مخالفة في المترو والقطارات خلال 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

ضبط 1441 قضية متنوعة

وشنت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ما أسفر عن ضبط 1441 قضية متنوعة.

ضبط 5432 قضية سرقة تيار كهربائي

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 5432 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.