بايدن يبدأ جولة أوروبية للمشاركة في عدة قمم الأحد المقبل

ينطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد المقبل، في جولة أوروبية، تشمل المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.

تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن بايدن يستهل جولته بزيارة لندن بالمملكة المتحدة للقاء الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء ريشي سوناك لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

قمة الناتو

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي يتوجه بعد ذلك إلى فيلنيوس بليتوانيا في الفترة من 11 إلى 12 يوليو لحضور قمة الناتو الـ74، وفي 13 يوليو يزور بايدن عاصمة فنلندا، هلسنكي، لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول جولة الرئيس الأمريكي قريبًا.