طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح في جنين

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.

وأكدت مصادر طبية في الهلال الأحمر، إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل في محيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح مدير مسرح الحرية، أن قوات الاحتلال استهدفت محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، بصاروخ عبر طائرة مسيرة، وذلك خلال تواجد عدد من العائلات التي وجدت فيه ملاذا آمنا، عقب إخلاء منازلها واللجوء إليه.

قوات الاحتلال استهدفت محيط مسرح الحرية

كما جرفت قوات الاحتلال تذكار الشهداء بالقرب من مدخل المسرح، وسط انتشار كثيف للقناصة في محيطه، ومنع الأهالي من التحرك.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء «الأباتشي»، أو طائرات الاستطلاع.

وأسفر عدوان الاحتلال على جنين عن استشهاد 5 وإصابة 27 فلسطيني حتى الآن.