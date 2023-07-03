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الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي على مخيم جنين.. ويحذّر من العواقب

كتب:

هانى حسن
10:50 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين، صباح اليوم، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا». 

وشدد السفير سنان المجالي، الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدًا ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري.

وحذّر من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والعنف، وأكد «المجالي» موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.  

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