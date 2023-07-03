القبض على سائق بتهمة التسبب في وفاة شاب بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، على خليفة اتهامه بالتسبب في وفاة آخر بعدما صدمه بسيارة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث تصادم ووقوع متوف بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

سيارة تصدم شخصا

وتبين أنه حال سير سيارة قيادة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، اصطدمت بأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف، وتوفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه بخشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.